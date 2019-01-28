وقفة احتجاجية لإطلاق سراح صحافي

المصدر: الخرطوم - باج نيوز

نفذ زملاء الصحافي والمصمم محمد بابكر، وقفة احتجاجية أمس، أمام اتحاد الصحافيين السودانيين، إثر استمرار اعتقاله في جهاز الأمن والمخابرات.

وسلم الصحافيون مذكرة احتجاجية لرئيس اتحاد الصحافيين الصادق الرزيقي، إثر اعتقال بابكر منذ نحو أسبوعين، دون توجيه تهمة محددة له.

ويعمل بابكر مُصمماً في صحف السوداني والأخبار وقون الرياضية، كما أنه الأمين العام لمجموعة أقمار الضواحي، التي تُعد منظمة خيرية تضم آلافاً من محبي الفنان الراحل محمود عبدالعزيز. وأكد الصحافيون في مذكرتهم، أنهم قلقون على زميلهم بابكر، معددين إسهاماته الخيرية المتواصلة منذ سنوات، في كثير من المجالات.