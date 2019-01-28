البرلمان السوداني يستجوب مديري المخابرات والشرطة

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

يمثل مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني صلاح قوش، ومدير عام قوات الشرطة الطيب بابكر، أمام لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان السوداني خلال 48 ساعة لاستجوابهما، بشأن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والاطلاع على أوضاع المعتقلين.

وذكرت صحيفة (الجريدة) السودانية، أن هذا يعد سابقة استثنائية.

ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة التشريع والعدل حسن دكين، قوله إن رئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر وافق على استدعاء المذكورين، متوقعاً مثولهما أمام اللجنة خلال 48 ساعة.

ويشهد السودان احتجاجات بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية منذ 19 ديسمبر الماضي.