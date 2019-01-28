العراق يستدعي سفير تركيا بعد مقتل متظاهر بكردستان

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس، أنها ستستدعي السفير التركي لدى بغداد، غداة احتجاجات عنيفة في كردستان العراق، أسفرت عن مقتل متظاهر بنيران القوات التركية. واقتحم محتجون أكراد أول من أمس، مقراً عسكرياً للجيش التركي في محافظة دهوك الحدودية مع تركيا بشمال العراق، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات.

وقالت الخارجية العراقية في بيان، إنها «تدين ما قامت به القوات التركية من فتح نيران أسلحتها على مواطنينا في ناحية شيلاديزي ضمن قضاء العماديّة، محافظة دهوك، والذي أدى لسقوط ضحية».

من جهة أخرى، قتل ستة أشخاص بينهم صحافي، وأصيب 12 آخرون بانفجار عبوتين بمحافظة صلاح الدين.