حزب سوداني ينسحب من الحكومة

المصدر: عن «سكاي نيوز عربية»

أعلن حزب الأمة الفيدرالي، أمس، انسحابه من الحكومة السودانية على كل المستويات التنفيذية والتشريعية، في وقت رفض وزير السياحة والثقافة عمر سليمان، تنفيذ قرار حزبه وتقديم استقالته.

وقال عضو المكتب القيادي للحزب نجم الدين دريسة، إن المكتب القيادي لـ«الأمة الفيدرالي» دعا الرئيس السوداني عمر البشير إلى التنحي وتشكيل حكومة قومية، مضيفاً أن حزبه قدم مبادرات لحل الأزمة في البلاد، إلا أن جميع مبادراته «لم تجد آذانا صاغية».

وقد رفض وزير السياحة والثقافة عمر سليمان الاستقالة من منصبه، معلناً انسلاخه عن الحزب، وانضمامه إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم.