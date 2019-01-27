محتجون يقتحمون معسكراً تركياً في العراق

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

اقتحم محتجون معسكراً للجيش التركي قرب دهوك في منطقة كردستان العراق، أمس، وأحرقوا سيارات واعتلوا دبابات، وأكد شهود عيان أن المتظاهرين يحتجون على ضربات جوية شنتها تركيا في المنطقة بالآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» عن مصدر كردي، قوله، إن محتجين اثنين قتلا وأصيب 10 آخرون، فضلاً عن إصابة اثنين من مسؤولي المخابرات التركية بجروح، إثر الاقتحام.

وجاء الاقتحام بعد أن استأنفت تركيا، أمس، رحلاتها من مطار مدينة السليمانية في شمال العراق وإليه، بعد نحو عام ونصف العام من حظر جوي فرضته أنقرة على الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي، في أعقاب إجراء استفتاء على الاستقلال.