الفلبين: تأييد إقامة منطقة حكم ذاتي للمسلمين بالجنوب

المصدر: مانيلا - أ.ف.ب

وافقت الأغلبية، في جنوب الفلبين، على إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في المنطقة، بحسب نتائج استفتاء يأمل إرساء سلام في جنوب البلاد، الذي شهد معارك على مدى عقود، أسفرت عن آلاف القتلى.

وستعطي النتائج، التي أُعلنت أمس، إشارة الانطلاق لعملية تخلّي «جبهة مورو الإسلامية للتحرير»، عن القتال وتحوّلها إلى حزب سياسي.

وأيّد نحو 1.7 مليون مشارك في الاستفتاء «إقامة منطقة بانغسامورو ذات حكم ذاتي»، بدلاً من منطقة حكم ذاتي أقيمت بموجب اتفاق بين مانيلا و«جبهة مورو الوطنية للتحرير» المنافسة، فيما عارضها نحو 255 ألفاً.