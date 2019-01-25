بوتين يعلن دعمه لمادورو.. ودعوة أممية لحوار وتحقيق مستقل في فنزويلا

المصدر: كراكاس - وكالات

عبّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن دعمه لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، وسط الأزمة السياسية التي يواجهها، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين، بحسب ما أفاد الكرملين في بيان له، أمس، فيما دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، منظمة الدول الأميركية إلى الاعتراف برئيس البرلمان، خوان غوايدو، رئيساً بالوكالة لفنزويلا. وخلال اجتماع طارئ للمنظمة في واشنطن، أمس، حذر بومبيو ما وصفه بـ«النظام غير الشرعي» لمادورو، من أي قرار باستخدام العنف لقمع الانتقال الديمقراطي السلمي.

في سياق متصل، طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بإجراء تحقيق مستقل فيما تردد عن سقوط ضحايا خلال الاضطرابات في فنزويلا، وحث جميع الأطراف على إجراء حوار سلمي.