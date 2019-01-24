رئيس برلمان فنزويلا يعلن نفسه رئيساً للبلاد وسط اعترافات دولية

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا، خوان جوايدو، أمس، نفسه قائماً بأعمال الرئيس، بدلاً من نيكولاس مادورو، فيما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه يعترف بشكل رسمي بإعلان خوان جوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، وتعهد بأن تلقي الولايات المتحدة بكل ثقلها الاقتصادي والدبلوماسي، من أجل استعادة الديمقراطية في فنزويلا.

وأدى جوايدو قسماً أعلن فيه نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، أمس، فيما خرج مئات الآلاف في مسيرة، للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وقال جوايدو إنه مستعد لتولي الرئاسة بشكل مؤقت، بدعم من القوات المسلحة للدعوة إلى الانتخابات. وقالت وسائل إعلام كندية إن كندا ستعترف برئيس البرلمان الفنزويلي قائماً بأعمال الرئيس، فيما اعترفت منظمة الدول الأميركية به رئيساً بالوكالة.

وفي وقت سابق أمس، ذكر مصدران مطلعان أن ترامب قد يعترف بزعيم المعارضة في فنزويلا، خوان جوايدو، رئيساً شرعياً للبلاد في وقت قريب.

وأبلغ المصدران «رويترز» بأنه في ظل احتجاجات الشوارع في فنزويلا، كانت تستعد إدارة ترامب لإعلان دعمها الرسمي لجوايدو، رئيس البرلمان المعارض.