غارات إسرائيلية تستهدف مواقع فيلق القدس الإيراني بسوريا

المصدر: دمشق - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي ليل الأحد الإثنين أنّه يشنّ ضربات ضدّ أهداف إيرانيّة داخل الأراضي السوريّة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّه "يقوم في هذه الساعة" بضرب أهداف تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا، محذّرًا في الوقت نفسه النظام السوري "من محاولة ضرب الأهداف الإسرائيلية.

فيما أفاد إعلام النظام السوري بأن الدفاع الجوي تصدى لطائرات إسرائيلية وأسقطت عددا منها.

وذكرت وكالة سانا التابعة للنظام السوري أن الدفاع الجوي منع مقاتلات إسرائيلية من تحقيق أهدافها في المنطقة الجنوبية.

كانت وسائل إعلام النظام قالت في وقت سابق الأحد، إن الدفاعات الجوية صدت هجوما إسرائيليا في جنوب البلاد وأسقطت سبعة صواريخ. في حين قالت إسرائيل إنها اعترضت صاروخا أطلق على مرتفعات الجولان.