ترامب يهاجم نانسي بيلوسي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب في بلاده نانسي بيلوسي، وقال إن بيلوسي تصرفت بشكل غير عقلاني، بعدما رفضت هي وبعض الديمقراطيين عرضه بشأن حل أزمة إنشاء جدار على طول الحدود الأميركية لمنع الهجرة غير الشرعية، الذي يرفض المجلس الموافقة على تمويله، وتسبب في أزمة الإغلاق الحكومي.

وأضاف في تغريدات على موقع «تويتر»، أمس: «بيلوسي وبعض الديمقراطيين لا يرون الجريمة والمخدرات، بل يرون فقط انتخابات عام 2020، ولن يفوزوا».

وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي خلال عهده من أفضل الاقتصادات في تاريخ الولايات المتحدة، لكن وسائل الإعلام لا تذكر ذلك إلا قليلاً.