نقابات في تونس تدخل في إضراب عام اليوم

المصدر: تونس - د.ب.أ

وجهت نقابات تونسية دعوات للعمال في المؤسسات العمومية والقطاع العام إلى الدخول في الإضراب العام بدءاً من منتصف الليلة الماضية. وتأتي الدعوات بعد فشل مفاوضات بين النقابة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بشأن إيجاد حلول لأزمة الزيادات في الأجور.

وأصدرت نقابات في قطاعات النقل والطيران والبريد والتعليم بيانات بإجراءات الإضراب إلى منخرطيها، والدعوة الى التجمع أمام مقرات الاتحاد العام للشغل. وقال الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري: «لن تكون هناك جلسة مفاوضات، ولن يكون هناك قرار آخر».