مسؤول فلسطيني: زيارة عباس إلى سورية واردة في أي وقت

المصدر: دمشق - د.ب.أ

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد يقوم بزيارة إلى سورية «في أي وقت».

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية، عن الأحمد قوله، أمس، على هامش افتتاح هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية مكتباً لها في دمشق: «زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى سورية واردة في أي وقت. أنا اليوم في دمشق بزيارة معلنة، وليس سراً، هناك من سبقني قبل أيام في زيارات غير معلنة.. الزيارة واردة، وأعتقد أنها ستكون قريبة إن شاء الله».

واعتبر الأحمد أن «سورية تتعافى وخياراتها لاتزال واضحة، وبوصلتها لاتزال تتجه صوب فلسطين، و(هذا) سينعكس ليس على القضية الفلسطينية فقط، ونحن نواجه صفقة القرن، وإنما أيضاً على عموم المنطقة».