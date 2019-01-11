تونس: عمليات توقيف ومداهمة عقب احتجاجات ليلية

المصدر: تونس - د.ب.أ

نفذت قوات الأمن التونسية، أمس، عمليات مداهمة للمنازل في مدينة تالة بولاية القصرين، كما أوقفت 12 مواطناً عقب احتجاجات ليلية شهدتها المدينة. وقالت مصادر أمنية في الجهة إن قوات الأمن أوقفت 12 شخصاً، أمس، من بين الذين شاركوا في احتجاجات الثلاثاء والأربعاء، ويجري التحقيق معهم. وقال شهود من تالة إن محتجين أغلقوا طرقاً رئيسة في المدينة، الليلة قبل الماضية، وأشعلوا العجلات، كما دخلوا في مناوشات وكر وفر مع قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

ويحتج عاطلون في الجهة، ومن بينهم شباب من المؤسسات التعليمية، ضد تفشي البطالة وتأخر تنفيذ عدد من مشروعات التنمية المعطلة منذ سنوات.