هولندا تتهم النظام الإيراني بعمليتَي اغتيال

المصدر: لاهاي - وكالات

اتهمت الحكومة الهولندية طهران، أمس، بالضلوع في جريمتي قتل هولنديين من أصل إيراني في هولندا، عامي 2015 و2017.

وجاء في رسالة وقعها وزير الخارجية، ستيف بلوك، موجهة إلى البرلمان، أن أجهزة الاستخبارات الهولندية تملك «مؤشرات قوية إلى ضلوع إيران في تصفية مواطنين هولنديين من أصل إيراني، عام 2015، ولاهاي عام 2017». وأشار بلوك إلى أن عمليات الاغتيال دفعت إلى فرض عقوبات جديدة على النظام في إيران.

وأوضح الوزير أن عملية الاغتيال الأولى تمت في مدينة أليمرا وسط البلاد عام 2015، فيما تمت العملية الثانية في لاهاي، مقر الحكومة الهولندية.