أوامر اعتقال لـ 100 جندي في تركيا

المصدر: إسطنبول - رويترز

أمر الادعاء التركي باعتقال 100 جندي للاشتباه في صلتهم بالداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه تركيا بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب عام 2016.

وذكرت وسائل الإعلام التركية، أن أوامر الاعتقال جاءت نتيجة لتحقيقات بشأن اتصالات جرت عبر هواتف عامة تعمل بمقابل نقدي بين أفراد يشتبه في أنهم أعضاء في شبكة غولن، لافتة إلى أن العمل جارٍ لتنفيذ الاعتقالات.

وتنفذ الشرطة مداهمات بشكل منتظم ضد أنصار مزعومين لغولن منذ محاولة انقلاب يوليو 2016 التي أودت بحياة 250 شخصاً، وينفي غولن ضلوعه في الأمر.

وتم سجن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار محاكمتهم، في حين جرت إقالة أو إيقاف 150 ألفاً عن العمل، وأبدت جماعات حقوقية وحلفاء غربيون لتركيا قلقهم إزاء حجم عملية القمع.