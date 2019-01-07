سلطان ماليزيا يتنحى عن العرش

المصدر: كوالالمبور - رويترز

تنحى سلطان ماليزيا محمد الخامس عن العرش، أمس، ليصبح أول سلطان يتنحى عن حكم البلاد قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمسة أعوام.

وقال قصر السلطان في بيان إن هذا القرار يسري بشكل فوري، ولم يعط القصر الملكي أي أسباب تفسر قرار الملك، البالغ من العمر 49 عاماً. وهذه المرة الأولى التي يتنازل فيها ملك عن العرش في ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957.

وسرت تساؤلات بشأن مستقبل الملك الذي تولى العرش في ديسمبر 2016 منذ طلب إجازة لتلقي العلاج في نوفمبر، لكن تقارير ذكرت أنه تزوج ملكة جمال موسكو السابقة، ولم يعلق مسؤولين في القصر الملكي على تلك الشائعات.