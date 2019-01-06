مقتل 3 وإصابة 4 بإطلاق نار في أميركا

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت الشرطة الأميركية، أمس، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرون، بإطلاق نار في إحدى صالات البولينغ بمدينة تورانس بالقرب من مدينة لوس أنجلوس. وجرى الإبلاغ عن إطلاق النار، الذي يبدو أن شجاراً سبقه، الساعة 11:54 مساء أول من أمس، بالتوقيت المحلي، عند صالة «جابل هاوس بول»، في تورانس، وهي مدينة ساحلية على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب لوس أنجلوس.

واكتشفت الشرطة أشخاص عدة مصابين بجروح ناتجة عن أعيرة نارية، وشرعت في إنقاذهم، ولفظ ثلاثة رجال أنفاسهم الأخيرة في موقع الحادث، بحسب صحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، وجرى نقل مصابين اثنين إلى المستشفى، وفضّل اثنان آخران تلقي العلاج الطبي بمعرفتهم.

وقالت الشرطة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن التحقيق جار، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث.

وذكرت «لوس أنجلوس تايمز» أن الأهالي تجمعوا خارج موقع الحادث بحثاً عن أحبائهم، وكان بعضهم يائساً خلال محاولة الحصول على معلومات من الشرطة. وفي نوفمبر الماضي، فتح مسلح النار داخل حانة مكتظة تعزف فيها موسيقى الكانتري في منطقة لوس أنجلوس الكبرى، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً إلى جانب المسلح، ووقع هذا الهجوم بعد أقل من أسبوعين من قيام رجل بقتل 11 شخصاً في كنيس يهودي في بيتسبرغ. ووفق السلطات الصحية، قتل تقريباً 40 ألف شخص في الولايات المتحدة نتيجة الأسلحة النارية في عام 2017، وهو رقم يتضمن حالات الانتحار.