إيران تصف مشتري نفطها بـ «الجشعين»

المصدر: طهران - وكالات

قال نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زماني نيا، أمس، إنه رغم العقوبات الأميركية على بلاده، إلا أن طهران توصلت إلى بعض مشتري النفط «المحتملين» الجدد، بسبب ما وصفه بـ«التنافسية والجشع والسعي وراء مزيد من الربح».

أضاف في تصريحات نقلها عنه موقع الوزارة، أن كل الدول التي حصلت على إعفاء من الولايات المتحدة لشراء كمية محددة من واردات النفط الإيراني ملتزمة بالعقوبات الأميركية، مضيفاً: «لا يريدون شراء حتى ولو برميل نفط واحد آخر من إيران». وتسعى واشنطن لوقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل، لتقييد برامجها الصاروخية والنووية، ووقف دعم طهران للإرهاب.