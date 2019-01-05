تعيين والدة بوغبا سفيرة للكرة النسائية في غينيا

المصدر: بلانتيري (مالاوي) - د ب أ

تولت يو موريبا بوغبا، والدة نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، منصب سفير كرة القدم النسائية في بلدها غينيا.

وأكد الاتحاد الغيني لكرة القدم اليوم تعيين يو بوغبا في منصب سفير كرة القدم النسائية في غينيا من خلال بيان إعلامي.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من لقاء يو بوغبا مع رئيس الاتحاد الغيني لكرة القدم مامادو سواري.

وقالت يو بوغبا «فخورة بما فعله الاتحاد الغيني لكرة القدم ورئيسه».

ويأمل اتحاد الكرة الغيني أن تستغل والدة بوغبا الفائز مع منتخب فرنسا بلقب مونديال روسيا 2018، علاقاتها في رفع مستوى كرة القدم النسائية في البلاد.