أسترالي يصدم ويطعن وينتحر في سيدني

المصدر: سيدني - وام

صدم أسترالي بسيارته ذات الدفع الرباعي عربة شرطة في مدينة سيدني، ثم استولى على شاحنة توصيل خاصة بأحد المتاجر، ثم سيارة أجرة، ليصدم مركبات أخرى، وطعن أحد المارة، قبل أن ينتحر أمام الشرطة، أمس.

بدأت هذه الأحداث، التي قالت الشرطة إنها لا تتصل بالإرهاب، عندما حاولت الشرطة إيقاف السيارة لأنها لا تحمل لوحة أرقام.

وصدم السائق سيارة الشرطة، ثم نزل من سيارته واستولى على شاحنة، وشق طريقه إلى ضاحية قريبة من المطار. وطعن الرجل أحد المارة، فيما أوقفت الشرطة المهاجم في نهاية الأمر، وحاولت صعقه للسيطرة عليه، لكنه طعن نفسه في الصدر ومات على الفور.