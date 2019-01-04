النيابة السعودية تطلب إعدام 5 متهمين في أولى جلسات «قضية خاشقجي»

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

طالبت النيابة العامة السعودية، أمس، في أولى جلسات محاكمة 11 متهماً بقتل الصحافي جمال خاشقجي، في قنصلية المملكة بإسطنبول، بإعدام خمسة منهم، لضلوعهم في جريمة القتل.

وقال النائب العام، سعود المعجب، في بيان، إن الجلسة عقدت بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل خاشقجي بحضور محاميهم، وبعد سماعهم الدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى، والإمهال للإجابة عما ورد فيها، وتم تمكينهم من المهلة التي طلبوها، حسب نظام الإجراءات الجزائية.

وأضاف أن «النيابة العامة مستمرة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين».

وأشار إلى أن النيابة أرسلت مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه في أكتوبر الماضي، وذلك لطلب ما لديهم من أدلة أو قرائن تتعلق بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، موضحاً أن النيابة العامة لاتزال بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك، بحسب البيان.