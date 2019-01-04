قوات أميركية تغادر سورية إلى شمال العراق

المصدر: دمشق - وكالات

أعلن مصدر في مجلس دير الزُّور المدني أن دفعة من القوات الأميركية غادرت سورية، أمس، باتجاه شمال العراق.

وقال المصدر إن «نحو 100 شاحنة كبيرة تحمل لوحات عراقية نقلت سيارات من نوع همر وهامفي وسيارات مصفحة وعربات وأسلحة وآليات هندسية غادرت مناطق ريف دير الزُّور الشمالي الشرقي باتجاه محافظة الحسكة».

وأكد المصدر أن «هذه القافلة وبحسب عسكريين في قوات سورية الديمقراطية اتجهت إلى معبر سيمالكا في طريقها إلى كردستان العراق».

وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، أمس، إن الرئيس السوري بشار الأسد سيبقى «لبعض الوقت» بفضل الدعم الذي تقدمه روسيا، لكن بريطانيا لاتزال تعتبره عقبة أمام السلام الدائم.