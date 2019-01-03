الصومال يأمر موفد الأمم المتحدة بمغادرة البلاد

المصدر: مقديشو – أ.ف.ب

أمرت الحكومة الصومالية موفد الأمم المتحدة، نيكولاس هايسوم، بمغادرة البلاد لاتهامه بـ«التدخل المتعمد» في الشؤون الداخلية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان الليلة قبل الماضية، إن «الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال نيكولاس هايسوم، لم يعد مرحباً به في الصومال ولم يعد بإمكانه العمل في البلاد».

وهو ما يمثل فعلياً إعلاناً بأن المسؤول شخص «غير مرغوب فيه». ويأتي هذا القرار بعد بضعة أيام من إعراب هذا المسؤول عن قلقه إزاء تصرفات الأجهزة الأمنية الصومالية التي تدعمها الأمم المتحدة، خلال أعمال عنف أخيراً أسفرت عن عدد من القتلى.