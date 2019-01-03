الإمارات تدين حادث الطعن في مانشستر وتفجير مركز تسوق بالفلبين

المصدر: عواصم - وكالات

أدانت دولة الإمارات حادث الطعن الذي وقع بمحطة قطارات في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، أمس، والتفجير الذي وقع أمام مدخل مركز تسوق بمدينة كوتاباتو جنوب الفلبين، أول من أمس، وما نتج عنهما من سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت في بيان موقفها الراسخ ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، داعية إلى تكاتف الجهود الدولية لاجتثاث الإرهاب الذي لا دين له.

وأعربت الإمارات عن تعازيها لذوي الضحايا، ولحكومتي وشعبي المملكة المتحدة وجمهورية الفلبين الصديقتين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. كما أدانت السعودية حادث الطعن في محطة قطارات مانشستر في بريطانيا، وعملية التفجير التي وقعت في مركز تسوق جنوب الفلبين.

وعبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، في بيان له، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لحادث الطعن الذي وقع بمحطة قطارات مانشستر، وكذلك للتفجير الذي وقع أمام مدخل مركز تسوق بمدينة كوتاباتو جنوبي الفلبين، وما نتج عنهما من سقوط قتلى وجرحى.

وجدد المصدر، تأكيد موقف المملكة الثابت والرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف.

كما أدانت مصر حادث مانشستر، وجددت، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، مطالبة مصر للمجتمع الدولي بتكثيف جهوده لاتخاذ خطوات جادة نحو تجفيف منابع تمويل الإرهاب، ووقف توفير التدريب والملاذ الآمن لعناصره.