مذكرات اعتقال لـ 60 فرداً في الجيش التركي

المصدر: إسطنبول - وكالات

نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» عن وسائل إعلام تركية، أن السلطات التركية تسعى لاحتجاز 60 من أفراد الجيش، ممن هم في الخدمة الفعلية، بينهم طيارون، على صلة مزعومة بـ«محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في عام 2016»، وأوضحت الوكالة أن مكتب المدعي العام الرئيس في أنقرة، أصدر مذكرات اعتقال بحق 60 مشتبهاً فيهم، جميعهم من قيادة سلاح الجو في أنقرة، بينما تم اعتقال 31 شخصاً بالفعل. وأشارت الوكالة إلى أن المشتبه فيهم بينهم ستة برتبة كولونيل، وثمانية طيارين، موضحة أنه قد تم إحضار المعتقلين الـ31 إلى مقر الشرطة في أنقرة من أجل استجوابهم، وأن البحث عن المشتبه فيهم المتبقين مستمر.