إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان

المصدر: الرياض - وكالات

صدر أمر ملكي في السعودية، أمس، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

كما صدر أمر ملكي‬⁩ بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتم تعيين إبراهيم العساف وزيراً للخارجية، وعادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.

كما تم تعيين عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني، وتركي الشبانة وزيراً للإعلام، بينما تم تعيين حمد آل الشيخ وزيراً للتعليم.

وقد أعفي فيصل بن خالد، وتم تعيين تركي بن طلال أميراً لمنطقة عسير.

كذلك تم إعفاء سلطان بن سلمان من رئاسة هيئة السياحة وتعيينه رئيساً لهيئة الفضاء التي صدر أمر ملكي بإنشائها تحت اسم «الهيئة السعودية للفضاء»، حيث سيكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي. وتم أيضاً إعفاء بدر بن سلطان وتعيين فيصل بن نواف أميراً لمنطقة الجوف.

وتم تعيين الوزير مساعد العيبان مستشاراً للأمن الوطني.

وصدر أمر ملكي بتعيين تركي آل الشيخ رئيساً لهيئة الترفيه، وعبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للرياضة. وتم تعيين الفريق أول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام.

وتم تعيين بدر بن سلطان نائباً لأمير مكة المكرمة، وإيمان المطيري مساعدة لوزير التجارة.