عباس يحل المجلس التشريعي الفلسطيني

المصدر: رام الله - د ب أ

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس،أمس، عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر حركة حماس على غالبية مقاعده.

وقال عباس في افتتاح اجتماع للقيادة الفلسطينية يترأسه في مدينة رام الله إن المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت حل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.

وأضاف عباس أن حل المجلس التشريعي «أمر درسناه في المجلس المركزي (هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني)، وأفاد أعضاؤه بأنه لا بد من إجراء قانوني لذلك، فلابد أن نسأل القضاء والذهاب للمحكمة الدستورية وهو ما قررته المحكمة».

وكانت أخر انتخابات للمجلس التشريعي الذي يمثل البرلمان الفلسطيني قد جرت عام 2006.