بوتين يلمح إلى دخول القفص الذهبي من جديد

المصدر: موسكو - رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن من المحتمل أن يتزوج مرة أخرى، لكنه لم يفصح عن اسم العروس.

وكان بوتين (66 عاما)، الذي يحافظ بشدة على خصوصياته وخصوصيات أفراد أسرته، يرد على سؤال طرحه أحد المراسلين في مؤتمره الصحافي السنوي، والذي ركز في أغلبه على العلاقات الدولية وحالة الاقتصاد.

وقال بوتين مبتسما «كشخص يحظى بالاحترام، يتعين علي القيام بذلك في مرحلة ما».

وكان بوتين متزوجا من ليودميلا بوتينا منذ عام 1983 حتى طلاقهما الذي أُعلن عنه عام 2013.

وأكد بوتين في وقت لاحق أن علاقة طيبة تربطه بطليقته، بل وأكد ممازحاً أن علاقتهما الحالية صارت أفضل مما كانت عليه أثناء الزواج.

ولا تشارك ابنتاهما كاترينا وماريا، وهما في نهاية العشرينات من العمر، في الحياة السياسية وبقيتا خارج دائرة الضوء.

ومنذ أن طلّق ليودميلا، انتشرت شائعات حول حياة بوتين الشخصية، وذكرت صحيفة روسية أنه كان على علاقة مع ألينا كاباييفا، وهي لاعبة جمباز أولمبية سابقة، لكن بوتين رفض تأكيد هذا الأمر.

وذكرت رويترز عام 2016 أن رجل أعمال له علاقات مع تابعين لبوتين نقل ملكية عقارات إلى شقيقة ألينا وجدتها.

إلى ذلك، لفت بوتين إلى أن كافة الطباخين الذين يخدمونه في منصبه رئيساً للبلاد هم من العسكريين، وقال إن جميع الطهاة الذين يدأبون على خدمته، هم من جهاز الحرس الفيدرالي الروسي المسؤول عن حراسة الكرملين والمؤسسات الرسمية وكبار مسؤولي الدولة.

وأضاف بوتين، ردا على سؤال عن صاحب المطاعم الروسي المعروف يفغيني بريغوجين: «كل الطهاة الذين يخدمونني، من موظفي جهاز الحرس الفيدرالي الروسي وجميعهم من العسكريين، ولا أستفيد من خدمات أي جهة أخرى سواهم».