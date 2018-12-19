الرئيس المكسيكي يخفض راتبه بمقدار الثلث

المصدر: بوغوتا - د ب أ

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خفض أول راتب له بمقدار الثلث تقريبا كجزء من تقشف الحكومة.

وقال الرئيس في مؤتمر صحافي أمس إنه كان مقررا حصوله على 76160 بيزو مكسيكي (3800 دولار) كراتب عن أول أسبوعين له في منصبه، لكنه رد إلى الخزانة العامة 22313 بيزو.

وأضاف أن راتبه سيظل عند هذا المستوى الجديد، داعيا المسؤولين الآخرين إلى حذو حذوه.

كما أرسل الرئيس اليساري الطائرة الرئاسية إلى الولايات المتحدة لعرضها للبيع واستخدام الطيران التجاري في تنقلاته.

وكان لوبيز أوبرادور الذي تولى منصبه في أول ديسمبر الحالي، قد خاض الانتخابات الرئاسية متعهدا بخفض الإنفاق الحكومي ومساعدة الفقراء.