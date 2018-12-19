توقّعات بحكومة لبنانية قبل «عيد الميلاد»

المصدر: بيروت - رويترز

أكّد وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، أمس، أن لبنان قد يشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة قبل عطلة عيد الميلاد الأسبوع المقبل.

وأضاف خليل في تصريحات لـ«رويترز»: «أصبحنا في المرحلة الأخيرة، والأرجح أن تتشكل الحكومة قبل عطلة الميلاد، وهذا سيترك آثاراً إيجابية على الوضعين المالي والاقتصادي، ويفتح المجال أمام بدء المعالجات لهذا الملف». فيما أوضح مصدر مقرب من رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن هناك «سبباً معقولاً للتفاؤل».

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن جهود حل أزمة تشكيل الحكومة ستؤتي ثمارها، وذلك عقب تحذيره من «كارثة» إذا باءت جهوده بالفشل.