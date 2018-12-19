الجامعة العربية تُدين قصف تركيا للعراق

المصدر: القاهرة - واس

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها ورفضها للضربات التركية المتتالية خلال الأيام الماضية على مواقع بشمال العراق، مؤكدة أن ذلك يُعد انتهاكاً لسيادة الدولة العراقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة السفير محمود عفيفي، في بيان له، أمس، إن «الضربات التركية المتتالية خلال الأيام الماضية على مواقع بشمال العراق، تُعد انتهاكاً مداناً ومرفوضاً أياً كان الباعث وراءه، كونه يخالف قواعد القانون الدولي ويناقض مبادئ حسن الجوار».

وأكد المتحدث أنه «سبق أن أصدرت القمة العربية قرارات عدة تُدين انتهاك السيادة العراقية على هذا النحو، وأن تجاهل تركيا المتكرر للموقف العربي يعكس نوعاً من عدم الاكتراث منها بعلاقاتها مع الدول العربية على أساس سليم يقوم على احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».