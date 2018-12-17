إسرائيل تعلن اكتشاف نفق رابع على الحدود مع لبنان

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، اكتشاف «نفق هجوم» جديد لـ«حزب الله»، للتسلّل من أراضي لبنان إلى إسرائيل، هو الرابع منذ عملية أطلقها مطلع ديسمبر لتدمير أنفاق يقول إن «حزب الله» قد يستخدمها في هجمات ضد إسرائيل.

ولم يحدّد الجيش مكان النفق على الحدود مع لبنان، وقال إنه لا يشكل «تهديداً وشيكاً» للسكان الإسرائيليين في محيطه.

وكما حدث عندما تحدثت عن الأنفاق الثلاثة التي كُشف عنها في وقت سابق، أشار الجيش إلى أنه وضع عبوات ناسفة داخل النفق، وحذر من أن أي شخص يدخله من الجانب اللبناني سيكون معرضاً للخطر. وبدأت إسرائيل في الرابع من ديسمبر عملية «درع الشمال» لتدمير أنفاق تقول إنها لـ«حزب الله»، رصدتها على الجانب الإسرائيلي من الحدود.

وقال الجيش في بيان نُشر، أمس، «تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق الهجومية من داخل الأراضي اللبنانية».