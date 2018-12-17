مهرجان مركزي لـ «حماس» في غزة

المصدر: غزة - أ.ف.ب

أحيت حركة حماس، أمس، الذكرى الـ31 لانطلاقتها بمهرجان مركزي تحت شعار «مقاومة تنتصر وحصار ينكسر»، بمشاركة عشرات الآلاف من أعضائها وأنصارها في ساحة الكتيبة غرب غزة.

وغصّت مختلف الشوارع المحيطة بمكان المهرجان بحشود من مختلف الأعمار، وشارك ممثلون عن الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى حضور لافت للنساء في ساحة المهرجان.

ورفع المشاركون صوراً لقادة رحلوا في الأعوام الماضية، كما رفعوا صور الزعيم الراحل ياسر عرفات.

وأطلقت عشرات البالونات من ساحة المهرجان إلى سماء غزة. وانطلقت مسيرة بحرية من منطقة السودانية شمال غزة باتجاه ساحة الكتيبة.