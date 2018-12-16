قاضٍ أميركي: «أوباماكير» مخالف للدستور

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن قاض فيدرالي أميركي، أمس، أن نظام الرعاية الطبية الذي أطلقه الرئيس السابق باراك أوباما، والمعروف باسم «أوباماكير»، مخالف للدستور، في قرار لقي ترحيب الرئيس الحالي دونالد ترامب، وأثار غضب المعارضة الديمقراطية التي وعدت برفع دعوى استئناف ضده.

فقد أصدر قاضي منطقة تكساس، ريد أوكونور، حكمه بعدما لجأ إليه عدد كبير من المدعين العامين الجمهوريين وحاكم، يعارضون هذا القانون الذي يرمز إلى رئاسة باراك أوباما، وصدر في 2010.

وفي حكمه، اعتبر القاضي أوكونور القانون غير دستوري بكامله.

وسارع الرئيس دونالد ترامب، إلى الترحيب بقرار القاضي.