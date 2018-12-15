احتجاجات «السترات الصفراء» في إسرائيل

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

تظاهر مئات الأشخاص أمس، في تل أبيب والقدس المحتلة، مرتدين «السترات الصفراء» على غرار المحتجين في فرنسا اعتراضاً على غلاء المعيشة المعلن عنه لعام 2019.

وجاء هذا الاحتجاج استجابةً لدعوةٍ على مواقع التواصل الاجتماعي لبّاها بضع مئات في تل أبيب وعشرات في القدس المحتلة. وحمل هؤلاء الأعلام الإسرائيلية ولافتات كتبت عليها عبارات رافضة لغلاء المعيشة، مؤكدين أنهم يريدون اتباع النموذج الفرنسي.

وتحدّثت الصحافة الإسرائيلية هذا الأسبوع عن ارتفاع مرتقب خلال العام المقبل لأسعار المنتجات الغذائية والكهرباء والمياه.

وقال آزي ناغار (63 عاماً) وهو أحد الداعين إلى التظاهر في ساحة فرنسا في القدس، والقريبة من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن «محاربة ارتفاع كلفة المعيشة قد بدأت للتو».