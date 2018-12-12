القبض على ألمانية بشبهة الانتماء إلى «داعش»

المصدر: برلين - د.ب.أ

ألقت السلطات الألمانية، أمس، القبض على امرأة بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، ودعم خطط لشن هجوم إرهابي كبير في ألمانيا عام 2016.

وأعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، أمس، أنه تم القبض على المرأة البالغة من العمر 40 عاماً، في مدينة هامبورغ، بناء على أمر اعتقال، ومن المقرر عرض المتهمة أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية، اليوم.

وقد أُعلن عن خطط الهجوم الإرهابي للرأي العام في أكتوبر الماضي، وأكد الادعاء العام في ذلك الحين تقارير إعلامية تحدثت عن تسلل ثلاثة فرق من عناصر «داعش» لألمانيا عام 2016، ولعب دوراً رئيساً في ذلك الزوجان الألمانيان اللذان سافرا إلى سورية عام 2015 أوجوز جي. ومارسيا إم.

وذكرت التقارير في ذلك الحين أن الزوجة بحثت في شمال ألمانيا عن نساء لديهن استعداد للزواج من عناصر من «داعش»، لتمهيد الطريق لدخولهم إلى ألمانيا، وبحسب بيانات المحقّقين، فإن المتهمة المعتقلة حالياً كانت على اتصال دوري بمارسيا إم.

ووفقاً لبيانات الادعاء العام، سجلت المتهمة تحت اسم مستعار رقم هاتف محمول، وتواصلت عبره مع حسابات مارسيا إم. على تطبيقي «تليغرام» و«واتس أب» للرسائل.

وبحسب البيانات، أعلنت المتهمة، وتدعى زونجول جي، استعدادها لاستقبال أحد عناصر «داعش» والزواج منه، وحاول اثنان من عناصر «داعش» بناء على ذلك السفر من سورية إلى ألمانيا، إلا أن خططهما باءت بالفشل.