العراق يحتفل بـ «يوم النصر» على «داعش»

المصدر: بغداد - وكالات

احتفل العراق، أمس، بذكرى «يوم النصر» على تنظيم «داعش» الإرهابي، وأكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اعتزام بلاده البناء على الانتصار على «داعش»، والمضي بالعزيمة نفسها حتى الانتصار على الفساد والفقر.

وقال عبد المهدي في الاحتفالية المركزية لوزارة الدفاع، بالذكرى الأولى لإعلان الانتصار العسكري على تنظيم داعش: «النصر النهائي الذي نصبو إليه هو تحقيق طموحات وتطلعات شعبنا في الاستقرار والبناء والإعمار، والتخلص من البطالة ومن مظاهر الفساد الذي كان ولايزال يمثل وجهاً آخر من أوجه الخراب والإرهاب، وما لم ننتصر على الفساد فسيبقى نصرنا منقوصاً حتى يتحقق هذا الهدف الكبير».

وأقيمت مراسم احتفالية عسكرية في مبنى وزارة الدفاع، فيما رُفعت الأعلام فوق مقار القوات العراقية والأجهزة الأمنية وثكنات الجيش والشرطة.