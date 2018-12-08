واشنطن: إسرائيل تحاول تحقيق مكاسب مادية على حساب المصالح الأميركية

المصدر: واشنطن - وكالات

وصفت الولايات المتحدة، أمس، مساعي إسرائيل لبيع 12 مقاتلة أميركية من نوع «إف-16» لكرواتيا، بمحاولة لتحقيق مكاسب مادية على حساب المصالح الأميركية.

وأكدت واشنطن أن إسرائيل لا يمكنها إعادة بيع طائرات حربية أميركية لدولة ثالثة من دون موافقة واشنطن، لاسيما إذا كان الجانب الأميركي منخرطاً في المنافسة على الصفقة.

وقالت بوابة «Axios»، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن عن الصفقة في مايو من هذا العام، وذكر أن قيمتها ستبلغ 500 مليون دولار.

وأضافت أن نتنياهو بحث الصفقة، الاثنين الماضي، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال لقائهما في بروكسل، وأن بومبيو أكد عدم معارضته الصفقة، رغم تحفظ وزير الدفاع جيمس ماتيس عليها.

ووفقاً للصفقة، فإن كرواتيا ستشتري المقاتلات بعد خضوعها للتعديل في إسرائيل.