الجيش اليمني: سنرد بقوة على خروقات ميليشيات الحوثي

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد الركن عبده عبدالله مجلي، اليوم، إن خروقات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تصعيد غير مبرر، ولا ينم عن نوايا حسنة نحو السلام.

ونقل موقع الجيش اليمني عن العميد مجلي، قوله، إن الميليشيات الانقلابية مستمرة بإطلاق القذائف والصواريخ التي تستهدف مناطق المدنيين، وسترد قوات الجيش الوطني، وبدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية، وبقوة على هذه الاعتداءات والخروقات المتكررة، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمامها.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية، هاجمت، أمس الثلاثاء، مواقع الجيش في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، بالتزامن مع وصول وفود التفاوض إلى العاصمة السويدية ستوكهولم.

ولفت إلى أن الحكومة الشرعية وافقت على جولة المفاوضات سعيا منها لتحقيق السلام الدائم في اليمن المبنى على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216.