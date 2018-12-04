عباس يبلغ بابا الفاتيكان بالانتهاكات الإسرائيلية

المصدر: الفاتيكان - وكالات

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، مع بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، وأطلعه على تطورات الأوضاع والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، خصوصاً في مدينة القدس المحتلة.

وتطرق عباس إلى تداعيات قرارات الإدارة الأميركية بخصوص القضية الفلسطينية، خصوصاً قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، كما تناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين فلسطين والفاتيكان، وشكر الرئيس الفلسطيني البابا على مواقفه الداعمة لشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. يشار إلى أن الفاتيكان أعلنت في الثاني من يناير عام 2016 اعترافها رسميًا بدولة فلسطين مستقلة ذات سيادة.