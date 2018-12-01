هروب جماعي لسجناء في إندونيسيا خلال الصلاة

المصدر: جاكرتا - وكالات

أعلنت الشرطة الإندونيسية أن 113 سجيناً تمكنوا من الهرب من سجن بإقليم أتشيه الاندونيسي مستغلين وقت الصلاة.

وقال قائد شرطة باندا آتشيه تريسانو ريانتو، إن الفرار وقع في سجن لامبارو في وقت متأخر من مساء الخميس، عندما سمح لنحو 720 سجيناً بالخروج من زنازينهم للمشاركة في الصلاة.

وقال ريانتو إنه تم القبض على ما لا يقل عن 26 سجيناً، وإن نحو 87 آخرين مازالوا طلقاء.

من جانبه، قال رئيس إدارة العدل الإقليمية ميراه بوديمان، إنه بعد صلاة العشاء دمر السجناء الأبواب المؤدية إلى قاعة السجن، ثم قاعة الزوار بأدوات بدائية.