ترحيب بولي العهد السعودي في قمة الـ 20

المصدر: بوينس آيرس - وكالات

رحب قادة العالم بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، خلال قمة الـ20.

وشوهد الأمير، وهو يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب وابنته إيفانكا، ويصافح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل بدء القمة في بوينس آيرس.

وتصافح الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوة، وتبادلا الابتسامات العريضة، والشد على الأيدي، خلال التقاط الصورة الجماعية للزعماء.

كما ذكرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أيضاً، أنها ستلتقي الأمير محمد بن سلمان.

والتقى ولي العهد السعودي، بمقر إقامته في بوينس آيرس، أمس، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

وتم خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والطاقة والثقافة والتقنية.