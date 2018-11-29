ترامب يلغي اجتماعه مع بوتين في قمة ال 20

المصدر: واشنطن - دب أ

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم،اجتماعه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى بوينس إيرس خلال قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين.

وقال ترامب فى تغريدة على موقع«تويتر:»بناء على حقيقة أن السفن والبحارة لم يعودوا إلى أوكرانيا من روسيا، قررت أنه سيكون من الأفضل لجميع الأطراف إلغاء اجتماعي المقرر سلفا فى الأرجنتين مع الرئيس فلاديمير بوتين«.

وأضاف:» إننى أتطلع إلى قمة ذات مغزى مرة أخرى بمجرد حل هذه القضية" وأطلق ترامب تغريدته فور مغادرته واشنطن إلى بوينس إيرس، وكان قد أشار في وقت سابق إلى أنه سوف يتخذ قرارا نهائيا بشأن القمة مع بوتين، وهو في طريقه إلى الأرجنتين بعد حصوله على تقرير بشأنها.

كانت روسيا قد احتجزت ثلاث سفن أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم يوم الأحد الماضي، وفتح حرس السواحل الروس النار عليها واحتجزوا السفن في مضيق كيرتش، الذي يربط بحر آزوف والبحر الأسود.