مقتل 3 جنود أميركيين في أفغانستان

المصدر: كابول - أ.ف.ب

قتل ثلاثة جنود أميركيين، وأصيب ثلاثة آخرون، في انفجار قنبلة بأفغانستان أمس، كما أعلن حلف شمال الأطلسي، ليرتفع بذلك عدد الأميركيين الذين قتلوا في أفغانستان هذه السنة إلى 12.

ولم يتسنَّ الحصول على أي تفاصيل حول الجنود من قوة حلف شمال الأطلسي، لكنها قالت إنهم قتلوا في انفجار عبوة يدوية الصنع، قرب غزنة وسط أفغانستان.

وأضافت قوة «الدعم الحازم» أن متعاقداً أميركياً أصيب، أيضاً، بجروح، مشيرة إلى أن الجرحى الأربعة الذين أصيبوا في الانفجار يتلقون العلاج الطبي.

يأتي ذلك بعد أيام على مقتل جندي أميركي آخر، في ولاية نمروز الأفغانية السبت.