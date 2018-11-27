الأسد يجري تعديلاً وزارياً يشمل 9 وزارات

المصدر: دمشق - أ.ف.ب

أجرى الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، تعديلاً وزارياً شمل تسع وزارات، بينها الداخلية والأشغال العامة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأصدر الأسد مرسوماً يقضي بتعديل الحكومة المؤلفة من 31 وزيراً، بينهم خمس وزراء دولة.

وتضمن التعديل بشكل أساسي، تعيين اللواء محمد خالد الرحمون، وزيراً للداخلية، بدلاً من محمد الشعار، وسهيل عبداللطيف، وزيراً للأشغال العامة والإسكان، بدلاً من حسين عرنوس، الذي بات يشغل منصب وزير الموارد المائية.

وشمل التعديل أيضاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي كان يشغلها عبدالله الغربي، وتسلمها بموجب المرسوم الجديد عاطف نداف، الذي كان وزيراً للتعليم العالي، وحلّ مكانه بسام بشير إبراهيم. وتضمن التعديل أيضاً وزارات السياحة والتربية والاتصالات والصناعة.

وبالإضافة إلى التعديل الوزاري، أصدر الأسد مرسوماً آخر أنهى بموجبه تسمية علي حيدر، وزير دولة لشؤون المصالحة الوطنية، وجرى تعيينه رئيساً لهيئة المصالحة الوطنية.