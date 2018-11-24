الإمارات وفرنسا تجدِّدان التزامهما بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية

المصدر: باريس - وام

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الفرنسية، التزامهما بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، ورغبتهما في خلق مناخ مزدهر ومستقر، ومواصلة المشاورات بينهما في هذا الإطار بشكل وثيق ومنتظم ودائم، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة عدم استقرار متزايداً.

جاء ذلك في بيان مشترك، أصدرته الدولتان بمناسبة الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فرنسا يوم 21 نوفمبر الجاري، بدعوة من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون.

وأكد الجانبان التزامهما المشترك بالحوار الثقافي، واستعدادهما لتعزيز قيم التسامح، من خلال التعاون الثقافي والفني والمؤسساتي، وقررا تحقيقاً لهذا الهدف تنظيم «الموسم الفرنسي الإماراتي في عام 2021»، احتفالاً بمرور 50 عاماً (اليوبيل الذهبي) على قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فرنسا، خلال العام نفسه.

وشددا على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الثنائية في جميع مجالات التعاون، وفي هذا الصدد رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فرنسا، بنتائج الاجتماع العاشر للحوار الاستراتيجي الثنائي، الذي عقد في أبوظبي 18 أبريل الماضي، وأكدتا أهمية عقد الاجتماع المقبل «الحادي عشر» في فرنسا في ربيع عام 2019.