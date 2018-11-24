أبوالغيط: أي نظام إقليمي جديد لن ينجح دون حل القضية الفلسطينية

المصدر: روما - وام

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، أن أي نظام إقليمي جديد لن ينجح دون حل القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال مشاركته متحدثاً رئيساً، في الجلسة الرئيسة لمنتدى «حوارات المتوسط»، الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما، والتي عقدت تحت عنوان: «السعي للهيمنة الإقليمية: كيفية تجنب التصعيد».

وأوضح أبوالغيط، في مداخلته خلال الجلسة، أن أي حديث حول تبني نظام إقليمي جديد في منطقة الشرق الأوسط، أو في المنطقة العربية، يجب أن يسبقه تشخيص دقيق للوضع الحالي فيها، خصوصاً أنها تعرضت لهزة غير مسبوقة في عام 2011، أدت إلى وجود حالة من الفراغ الذي استغلته قوى غير عربية، للتدخل في الشؤون العربية، وخلق الفوضى في الكثير من الأحيان في بعض الدول العربية.

وأشار الأمين العام للجامعة إلى أن هناك أفكاراً كثيرةً، تطرح حالياً حول كيفية بناء نظام إقليمي جديد، وأنه لا يجد ما يمنع من الانفتاح على مناقشة هذه الأفكار، لكن مع ضرورة أن تلتزم القوى الإقليمية غير العربية التزاماً كاملاً بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقال إن المنطقة الممتدة من الخليج العربي شرقاً إلى المحيط الأطلنطي غرباً، منطقة جوهرها وقلبها عربي، وبالتالي فإن أي منظومة إقليمية يجب أن تنطلق وتتأسس على هذه الحقيقة.

وأضاف أنه مع الاعتراف بأن هناك دائرة محيطة من الدول غير العربية، إلا أن قلب أي نظام إقليمي يجب أن يكون عربياً، وأن تكون الجامعة العربية هي إطاره المؤسسي.