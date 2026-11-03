منصور بن زايد يبحث مع رئيس جهاز المخابرات التركي العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، في أبوظبي، رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي إبراهيم قالن.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار ودعم مسارات التنمية وتعزيز فرص التعاون، بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار للمنطقة وشعوبها.

حضر اللقاء، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي.