إسرائيل تعتقل 908 أطفال منذ بداية العام

المصدر: رام الله - رويترز

قال نادي الأسير الفلسطيني، أمس، إن إسرائيل اعتقلت 908 من الأطفال الفلسطينيين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وأضاف النادي، في بيان، بالتزامن مع يوم الطفل العالمي، أن «قرابة 270 طفلاً تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم في معتقلَي مجدو وعوفر، إضافة إلى جزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في مراكز خاصة».

وأوضح النادي: «منذ عام 2015 شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحولات، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشروعات القوانين، التي تُشرّع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 10 سنوات، وحتى الحكم المؤبد».

وطالب نادي الأسير «المؤسسات الحقوقية الدولية ببذل جهود أكبر لحماية الأطفال الفلسطينيين».