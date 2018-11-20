الخارجية الفلسطينية تدين صمت المجتمع الدولي تجاه تصعيد المستوطنين

المصدر: رام الله - واس

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية «إن صمت المجتمع الدولي يُغذي تصعيد المستوطنين لإرهابهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، ويتحمل المسؤولية جراء صمته عما يحدث من خروق للقانون الدولي، وعجزه المتواصل عن تحمل مسؤولياته، والالتزام بواجباته».

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، «أن اعتداءات المستوطنين الإرهابية المُتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين تحت غطاء وحماية جيش الاحتلال وبالتنسيق الكامل معه تؤكد أن ميليشيات المستوطنين المُسلحة هي فصيل أو كتيبة في جيش الاحتلال».

ودانت عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتغول المستوطنين في اعتداءاتهم الشرسة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، بدعم وتمويل وحماية سلطات الاحتلال الإسرائيلي.